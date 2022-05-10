2022/05/10 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tMQA0EQycmM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشهد السياسي يعود للمربع الأول بعد فشل استمالة النواب المستقلين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المشهد السياسي يعود للمربع الأول بعد فشل استمالة النواب المستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).