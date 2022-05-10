الكهرباء تعلن إدخال 2000 ميغاواط من الطاقة إلى الخدمة

2022/05/10 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، إدخال نحو 2000 ميكا واط للطاقة من الخطوط الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "ملاكات الوزارة عملت على ادخال خط رميلة - خور الزبير الاستراتيجي يوم امس"، مبينا أن "الخط يعتبر من الخطوط التي تأخذ وتعطي للشبكة الكهربائية وسيصرف قرابة 2000 ميكا واط".

وأضاف، أن "الخط من الخطوط الدبل سيركت وهو المسؤول عن الاستقرارية واستعادة انخفاض الفولتيات، وسيكون له شأن كبير في استقرار تجهيز الكهرباء لجميع المحافظات الشمالية وسيربط محافظة البصرة بميسان".

وأشار إلى أن "ملاكات الوزارة عملت خلال اليومين المنصرمين على ادخال خط غرب بغداد - حديثة وسيتم ادخال خط الخيرات حيدرية ثم جنوب بعقوبة ديالى وايضا رميلة ناصرية"، موضحا أن " تلك الخطوط كانت معطلة منذ عام 2013 ، واعادتها جاء بعد الاستنفار والدعم الكبير من رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي".

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