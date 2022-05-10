ديالى.. تعزيز سد حمرين بالمياه من دربندخان

2022/05/10 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع – ثائر هاديأعلن مدير سد حمرين شعبان جاري عيفان، اليوم الثلاثاء، تعزيز سد حمرين بالمياه من سد دربندخان.وقال عيفان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد التنسيق والاتفاق بين الموارد المائية في ديالى والموارد المائية في إقليم كردستان بدأ تعزيز سد حمرين بالمياه من سد دربندخان اعتباراً من 2022/5/1 وبطاقة إطلاق 50م بالثانية بعد المفقودات يصل منها 43 إلى 44 م ثانية ".وأضاف، أنه "بعد ذلك يتم تحويله إلى ناظم تقسيم الصدور بواسطته لكي يتم توزيعه إلى مناطق الروز وشهربان وكنعان ونهر الخالص والى جزء من نهر خريسان الذي لم يغذى بالمياه" ، لافتاً إلى أن "الطاقة الخزنية في بحيرة حمرين هي 10 % من طاقة الخزن الاعتيادية وطريق السعدية الذي يخترق البحيرة ولا تصل إليه مياه إلا بعد تجاوز منسوبه إلى 98 م لأنها منطقة مرتفعة والمياه قليلة".

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