إيلون ماسك يؤكد عزمه إلغاء حظر حساب ترامب على تويتر

2022/05/10 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إيلون ماسك، الذي سيصبح قريبًا مالك موقع تويتر، الثلاثاء، إنه سيعيد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحظور على المنصة.

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