2022/05/10 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r54DXOvsMn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | المستقلون.. بين انسداد السياسة وفجوة الغذاء!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | المستقلون.. بين انسداد السياسة وفجوة الغذاء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).