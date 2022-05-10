الكهرباء: إدخلنا نحو 2000 ميكا واط للطاقة من الخطوط الجديدة

2022/05/10 | 21:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إدخال نحو 2000 ميكا واط للطاقة من الخطوط الجديدة، وأكدت أن الجانب الإيراني وعد بتوريد الغاز بكميات كبيرة إلى العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “ملاكات الوزارة عملت على ادخال خط رميلة […]

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