الترجمة رافعة للأدب – مدرسة -وجيه أسعد- أنموذجاً - شاهر أحمد نصر

2022/05/10 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاهر_أحمد_نصر (نص المداخلة التي ألقيت في ندوة تكريم أستاذ علم النفس والأديب المترجم وجيه أسعد في المركز الثقافي بطرطوس بتاريخ 10/5/ 2022)الريف خير وجمال ونقاء...



وأغلب من ينشأ ويتربى في الريف يكتسب من طبيعته، وفضائه الرحب، وغنى خيراته ميزة العطاء، فيرى أنّ قيمة الشيء تكمن في مقدار، ونوع ما يعطيه...



ويُعدّ الأستاذان: المحامي "محمد الفاضل" (1919 (1977- علاّمة القانون ومفخرة سوريا في مجال الحقوق(1)، وأستاذ علم ......





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