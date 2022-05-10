كلمات أربع و بعض الأسئلة الأساسيّة موجّهة إلى الليبراليّين الذين يحبّون أمريكا - شادي الشماوي

2022/05/10 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 745 ، 4 أفريل 2022https://revcom.us/en/bob_avakian/four-words-liberals-who-love-america-and-some-basic-questionsالكلمات الأربع هي : بطاقات بريديّة للقتل بوقا .إذا لم تكونوا تعلمون ما هي فعليكم بالبحث .



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