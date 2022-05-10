الثورة : أمل الفاقدين للأمل – بوب أفاكيان يتحدّث عن - ليس لنا مستقبل وعلى أيّ حال سنموت في سنّ الشباب - - شادي الشماوي

2022/05/10 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الثورة : أمل الفاقدين للأمل – بوب أفاكيان يتحدّث عن " ليس لنا مستقبل وعلى أيّ حال سنموت في سنّ الشباب "بوب أفاكيان 4 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 749https://revcom.us//en/bob_avakian/revolution-hope-hopeless-bob-avakian-speaks-we ......





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