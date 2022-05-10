توافق سياسي على تمرير قانون الدعم الطارئ في الجلسات المقبلة

2022/05/10 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد ينوز-بغداد

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، اكتمال التوافق السياسي على قانون الدعم الطارئ، فيما حددت موعد إقراره.

وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "اللجنة المالية عقدت اليوم اجتماعا بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بحضور نواب الاطار التنسيقي"، مبينا أن "اللجنة استضافت وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، رغم أن مسودة القانون القادمة من الحكومة لم تتضمن توفير تخصيصات لوزارة الموارد المائية".

وأضاف، أن "اللجنة متجهة لتخصيص اموال كافية للمباشرة بالسدود وتقنين المياه وتحويلها الى انابيب بدلا مما كانت قنوات مفتوحة لتخفيض الاستهلاك وتعرضها للتبخر"، مشيرا الى أن "وزير الموارد سيمنح اللجنة جدولا بالسدود والاجراءات الاخرى المرتبطة بالمياه والامن المائي".

وأكد الجبوري أن "هناك توافقا سياسيا على القانون بعدما جرت عليه بعض التعديلات واستجابت له جميع الاطراف"، لافتا الى "تخصيص اموال لتنمية المحافظات وخاصة محافظتي النجف وكربلاء ولمحافظتي الديوانية والسماوة باعتبارهما محافظات فقيرة، اما المحافظات الباقية فقد توزعت عليها الاموال بحسب النسب السكانية".

وذكر الجبوري أن "القانون سيصوت عليه إما الخميس المقبل او بداية الاسبوع القادم"، لافتا الى "عدم وجود اي خلافات بشأن القانون كونه سيلبي حاجة التجارة في موضوع الامن الغذائي والبطاقة التموينية ويلبي الاموال المخصصة لاستيراد القمح، اضافة الى المياه وتوفير الطاقة".

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