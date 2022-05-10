البيئة توجه رسالة للمواطنين بشأن التلوث ونقابة الأطباء تحذر من تحديات مستقبلية

2022/05/10 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

وجهت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المواطنين بشأن التلوث، فيما حذرت نقابة الأطباء من تحديات مستقبلية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رابطة المجالس الثقافية البغدادية ونقابتي الأطباء والمهندسين الزراعيين، بادرت الى تنظيم مؤتمر عن تلوث البيئة العراقية، تحت عنوان "بيئتنا صحتنا وصحة أجيالنا" بالتعاون مع وزارة البيئة، بحضور مجموعة من اتحادات ونقابات وجمعيات ومنظمات وروابط مجتمع مدني".

وقال نقيب أطباء العراق جاسم العزاوي في كلمة خلال المؤتمر، إن "بيئتنا كالماء والتراب والسكن والشوارع والذوق والبصر والسمع والجسد تعاني من تلوث مدمر"، مبينا أن "ذلك يضعنا أمام تحديات بعيدة الآفاق".

فيما قال مدير إعلام وزارة البيئة أمير علي الحسون خلال المؤتمر، إن "هناك انواعا من التلوث، لكن مواجهة الغبار هي الأكثر إلحاحاً الآن"، مطالبا بنشر الوعي البيئي إعلامياً".

ووجه الحسون رسالة الى المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات، وأن يكون الأداء الحكومي بمستوى التحدي".

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