الداخلية تصدر قراراً بشأن جرحى الوزارة

2022/05/10 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، 30 يوما لاستقبال طلبات وشكاوى الجرحى عن طريق مديرية الضمان الصحي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "من أجل الوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم ومعرفة شكاويهم، وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، مديرية الضمان الصحي باستقبال طلبات واحتياجات، وشكاوي الجرحى الأبطال".

وبينت أن "ذلك اعتباراً من تاريخ 11/5/2022 ولغاية 11/6/2022 ولمدة ٣٠ يوما، على أن تقدم أمام أنظاره بعد إنتهاء الفترة المحددة للنظر فيها خاصة الحالات الإنسانية منها".

وأكد الوزير أنه "سيعمل بعد إنتهاء هذه الفترة على تشكيل لجنة ستعمل على متابعة الحالات الحرجة والمستعجلة من هذه الطلبات".

وأشار إلى أن "هؤلاء الجرحى الشجعان يستحقون الإنصاف والتقدير وتلبية احتياجاتهم والاستماع إليهم، إكراماً للتضحيات الكبيرة التي بذلوها، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم لهم من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية".

ادناه رابط التقديم:

https://forms.gle/rcYVjehB8c5TeSwy6

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