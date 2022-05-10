2022/05/10 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i3R7NkP0k40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على عصابة بحوزتها 13 كغم من مادة الكريستال المخدرة | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على عصابة بحوزتها 13 كغم من مادة الكريستال المخدرة | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).