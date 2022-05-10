2022/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرستان تزرعان ألف شجرة في حفل تخرج قررت ادارة مدرستي المعرفة، ونون والقلم الابتدائية الاهلية بقضاء العزيزية ان يقتصر حفل تخرج تلاميذهما على زراعة ألف شتلة .وقدم ناشطون على مواقع التواصل الشكر للاساتذة ضياء خالد بلبول ونزار كريم حسون وعباس محمد العتبي على هذه المبادرة، وقالوا ان (المبادرة تخلو من اشجار الكاربس والددونيا).{ […]

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