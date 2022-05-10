2022/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يناقش مشروع الأمن الغذائي قبل عرضه في جلسة البرلمان بغداد – الزمان ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،مع اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ،قبل عرضه للتصويت في جلسة البرلمان التي من المقرر عقدها اليوم الاربعاء.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي ،ترأس اجتماع اللجنة المالية ،لمناقشة القانون […]

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