2022/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حبزبوز والتراب نشرت جريدة حبزبوز عـــــــــام 1934 خبرا عنوانه (أهــالي بغـــداد يستغيثون مــن الغبـــار) ، وما زال سكنة العاصمة بعد ما يقارب التسعين عاما من نشر الخبر يعانون من المشكلة ذاتها.

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