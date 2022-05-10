البنتاغون يسلم أوكرانيا دفعة ثانية من مروحيات مي-17

2022/05/10 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مسؤول كبير في البنتاغون بدء تسليم أوكرانيا دفعة ثانية من مروحيات مي-17 روسية الصنع، اشترتها الولايات المتحدة من روسيا في أوقات سابقة.وقال المسؤول في إفادة صحفية: "11 مروحية مي-17 ستغادر اليوم" إلى أوكرانيا، بعد أن شملت الدفعة الأولى خمس طائرات من هذا الطراز.ومن اللافت أن هذا المروحيات اشترتها الولايات المتحدة سابقا من روسيا لتسليح الجيش الأفغاني، حيث تعرف بقدرتها على العمل في الظروف الجوية الصعبة وفوق المرتفعات الجبلية التي تكثر في أفغانستان.

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