السيسي: المرأة

2022/05/10 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده بحاجة إلى قانون "عادل" للأحوال الشخصية، لمعالجة قضايا الأسرة "بحيادية".

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