2022/05/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يتهمون واشنطن بالتسبّب في تأثيرات العواصف الترابية موجة غبار تخيّم على أجواء العراق وسط دعوات لتجنّب السفر غداً بغداد – قصي منذر حذر متنبىء جوي من السفر برا وجوا ،نتيجة عاصفة غبارية تقتحم اجواء الوسط والجنوب ،تزداد حدتها يوم غد الخميس،فيما اتهم خبراء،واشنطن بالتسبب في التغير المناخي بعد قيام طائراتها العسكرية عام 2013 برش […]

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