2022/05/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تحث على كسر الجمود وإحلال الأمن والسلام في سوريا وزير الخارجية يبحث مع مفوضة أوربية برامج العودة الطوعية بروكسل – الزمان اكدا العراق امس ، ان حل الأزمة السورية يكمن في إنهاء حالة الجمود التي سيطرت على مساعيّ الحل السياسي، والبدء بخطوات فعليَّة لإنهاء الأزمة وتحقيق أهداف المجتمع الدوليّ في احلال السلام والأمن،مشيرا الى […]

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