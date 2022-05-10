2022/05/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: تحسين المعدّل لا يسري على الأعوام الدراسية المقبلة بغداد – ساري تحسين اوضحت وزارة التربية، ان قرار تحسين المعدل الذي تم إقراره في وقتٍ سابق ،لا يسري على الاعوام المقبلة.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (القرار ،يقع ضمن صلاحية هيئة الرأي التي أقرته، ولا يدخل في صلاحيات الوزير اجراء اي تعديل عليه)، […]

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