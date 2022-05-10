تعرف على ابرز فوائد الزبيب للدماغ

2022/05/10 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… الزبيب من أفضل الفواكه المجففة المغذية في العالم، وهو مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي يمكن أن تفيد صحتنا بطرق مختلفة، وتناول الزبيب كل يوم يمكن أن يحسن صحتك ويحسن صحة الدماغ والصحة النفسية، بحسب موقع “Health”.هل الزبيب مفيد للدماغ والصحة النفسية؟ الزبيب يساعد على تقوية المناعة، ويحسن فقدان الوزن الطبيعي، ويمنع ترقق […]

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