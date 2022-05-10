شاهد بالفيديو.. العراق يخترق عش الدبابير.. تشكيل قوة مسلحة خاصة للمواجهة | تقرير

2022/05/10 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tHO53qXorVM

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