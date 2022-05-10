2022/05/10 | 22:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mlhc07BxDWw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريف الأعمال.. حكومة "الملاذ الأخير" من الانسداد | تقرير: أواب أيوب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريف الأعمال.. حكومة "الملاذ الأخير" من الانسداد | تقرير: أواب أيوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).