الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج مافريكوس للمؤتمر 18 للاتحاد الدولي للنقابات - جورج مافريكوس

2022/05/10 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_مافريكوس الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج مافريكوسللمؤتمر الثامن عشر للاتحاد الدولي للنقابات روما، إيطاليا، 6 مايو 2022الرفاق والزملاء الأعزاء،الإخوة والأخوات الأعزاء حول العالم،نحيي الـ 105 مليون عضو في FSM الذين يعيشون ويناضلون في 133 دولة بالقارات الخمس، نحيي كل من يخوضون إضراب وحركات احتجاجية في هذه الأيام، ونحيي جميع الممثلين الذين يشاركون عن بعد بسبب ......





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