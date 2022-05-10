البرلمان يعلن جدول أعمال جلسة الأربعاء

2022/05/10 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاربعاء.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاربعاء 11/5/2022 يتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وكذلك تشكيل اللجان النيابية ، فضلا عن مناقشات عامة".

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