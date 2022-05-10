2022/05/10 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق يؤكد ضرورة قيام الدول بالتزاماتها في نقل رعاياها من مُخيم الهول » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:21

واع/

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