العراق يُشارَك بالاجتماع الوزاريّ رفيع المُستوى في إسبانيا

2022/05/10 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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يشارك العراق في الاجتماع الوزاريّ رفيع المُستوى حول حقوق الإنسان ودور المجتمع المدنيّ في مكافحة الإرهاب.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق شارك بوفد رسميّ في الاجتماع الوزاريّ رفيع المُستوى الذي يعقد حالياً في مدينة ملقا بإسبانيا برئاسة قحطان طه خلف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة وعضوية كل من رئيس دائرة حقوق الإنسان السفير د.



هشام العلوم والمندوب الدائم لجُمهوريَّة العراق في نيويورك السفير محمد بحر العلوم".واضاف، انه ان "الوكيل ادلى بكلمة العراق في الاجتماع، أشار فيها إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنيَّة العراقيَّة في عمليات التحرير ومُكافحة الإرهاب في أحترام مبادىء حقوق الإنسان، كما تطرق إلى التحديات الأمنيَّة المُترتبة على أبقاء المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش الإرهابيّ في مخيم الهول، مُشدداً على ضرورة أنَّ تقوم الدول بالتزاماتها في نقل رعاياها من المُخيم حفاظاً على السلم والاستقرار وأمن المنطقة.



مُوضحاً أنَّ العراق سيواصل تعاونه البناء مع مكتب الأمم المتحدة لمُكافحة الإرهاب والأجهزة المعنيّة الأخرى لتحقيق الأهداف المرجوة".

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