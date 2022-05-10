بالصورة.. فتاة تنتحر في بغداد وتترك رسالة مؤلمة لعائلتها

2022/05/10 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار فتاة في العاصمة بغداد بعد ترك رسالة لاهلها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فتاة اقدمت على الانتحار في العاصمة بغداد و تركت رسالة مؤلمة لعائلتها".

ادناه نص الرسالة:

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