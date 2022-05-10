2022/05/10 | 23:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط الأمريكي يغلق دون 100 دولار للبرميل.. أقل مستوى في أسبوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/10 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط الأمريكي يغلق دون 100 دولار للبرميل.. أقل مستوى في أسبوعين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط الأمريكي يغلق دون 100 دولار للبرميل.. أقل مستوى في أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).