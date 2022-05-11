شاهد بالفيديو.. صدم الجميع.. وطلب فتوى من السيد السيستاني على الهواء مباشرة !

2022/05/11 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oZiKSmgTlyI

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