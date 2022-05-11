نزاع عشائري مسلح في الشطرة بمحافظة ذي قار

2022/05/11 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني في ذي قار، الثلاثاء، بسقوط قتيل بنزاع عشائري مسلح في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف ان "النزاع أسفر عن مقتل شخص".

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