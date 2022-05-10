ليندركينغ لـ

2022/05/11 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، في مقابلة خاصة مع "الحرة"، الثلاثاء، إن " أمام اليمن فرصة مثالية – لأول مرة – لتحقيق السلام"، منذ اندلاع النزاع عام 2014، لكنه قال إن "السلوك الإيراني بتأجيج الصراع قبل الهدنة يبدو إنه لم يتغير".

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