كتائب حزب الله: النظام السعودي هدم قبور ائمة البقيع (ع) وحاول تكرارها في النجف وكربلاء

2022/05/11 | 00:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد مجلس التعبئة الثقافية لكتائب حزب الله، الثلاثاء، ان النظام السعودي هدم قبور ائمة البقيع (ع) ودخل العراق وحاول تكرار فعلته في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.وذكر المجلس في بيان تلقته /المعلومة/، “لم يقتصر إجرام النظام السعودي الذي تبنى سيف الوهابية على الأحياء من المسلمين فقط، فبعد نشرهم لثقافة تكفير المسلمين وهدر دمائهم، […]

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