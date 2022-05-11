وزير الخارجية يصل إلى مراكش للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي

2022/05/11 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إلى العاصمة المغربيَّة مراكش للمُشاركة في الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ لهزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة المغربيَّة مراكش للمُشاركة في الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ لهزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ"ن مبينا أن "مُشارَكة الوزير تأتي في سياق تجديد دعم العراق للجُهُود الدوليَّة التي يقودها التحالف لمُكافحة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء على خلاياه النائمة التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة خاصة في إفريقيا".وأشار إلى أن "الوزير سيلقي كلمة العراق في الاجتماع الذي سيستعرض فيها التضحيات التي قدمها العراق وقواته الأمنيَّة بكافة صنوفها من أجل القضاء على هذا التنظيم الإرهابيّ وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التي كانت ضحية لأنشطته الاجراميَّة".

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