2022/05/11 | 00:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، الثلاثاء، إن روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية خلال الحرب في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي: روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أمريكي: روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).