اتهام روسيا بتعطيل أقمار اصطناعية قبل بدء غزو أوكرانيا

2022/05/11 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الأوروبيون والولايات المتحدة رسميا السلطات الروسية، الثلاثاء، بتنفيذ هجوم إلكتروني على شبكة من الأقمار الاصطناعية تمهيدا لغزو أوكرانيا في أواخرفبراير.

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