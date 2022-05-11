الصور العلمية الأولى للتلسكوب الفضائي متوقعة في تموز

2022/05/11 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُتوقع‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أولى‭ ‬الصور‭ ‬العلمية‭ ‬المرسلة‭ ‬من‭ “‬جيمس‭ ‬ويب‭”‬،‭ ‬أقوى‭ ‬تلسكوب‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬مكلف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الاثنين‭.‬ هذه‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مذهلة،‭ ‬ينتظرها‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬إظهار‭ ‬القدرات‭ ‬الهائلة‭ ‬لتلسكوب‭ “‬جيمس‭ […]

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