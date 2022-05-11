سائل معقم بدل ماء الشرب لمتسابقات في اليابان

2022/05/11 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وعدت‭ ‬السلطات‭ ‬اليابانية‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعطيت‭ ‬تلميذات‭ ‬ثانويات‭ ‬معقماً‭ ‬لليدين‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬لإرواء‭ ‬عطشهن‭ ‬خلال‭ ‬مسابقة‭ ‬رياضية،‭ ‬ما‭ ‬أصاب‭ ‬إحدى‭ ‬المشاركات‭ ‬بالمرض‭ ‬أثناء‭ ‬تناول‭ ‬رشفة‭ ‬من‭ ‬السائل‭ ‬المعقم‭.‬ وعمد‭ ‬منظمو‭ ‬مسيرة‭ ‬للفتيات‭ ‬بطول‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ياماناشي‭ ‬بوسط‭ ‬اليابان،‭ ‬إلى‭ […]

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