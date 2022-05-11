يوم تاريخي في العرش البريطاني:الأمير تشارلز يفتتح البرلمان بدل إليزابيث الثانية

2022/05/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ألقى‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬الخطاب‭ ‬التقليدي‭ ‬لجلسة‭ ‬افتتاح‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬تاريخية‮»‬‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬تغيب‭ ‬والدته‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نصيحة‭ ‬أطبائها‭.‬ والدليل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬الجارية‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بسبب‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬كان‭ ‬وصول‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬النشيد‭ […]

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