رسوم وطنية مستحبة

2022/05/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كأنَّ‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬حذّرت‭ ‬منه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحمّلت‭ ‬مسؤولية‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬لانسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس،‭ ‬بات‭ ‬يتفاقم‭ ‬في‭ ‬اثاره‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وحده،‭ ‬لشدة‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬الأحمر‭ ‬أو‭ ‬الأصفر‭ ‬الذي‭ ‬ارسل‭ ‬الالاف‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬وتسبّب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الوفيات‭.‬ ‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ […]

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