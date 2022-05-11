2022/05/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أرتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬جراء‭ ‬الاصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الحمى‭ ‬النزفية‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬السلطات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الفيروسي‭ ‬الذي‭ ‬يتنقل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الماشية‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سيف‭ ‬البدر‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجموع‭ ‬حالات‭ ‬الاصابة‭ ‬المؤكدة‭ ‬بمرض‭ ‬الحمى‭ ‬النزفية‭ ‬هي‭ ‬55‭ ‬حالة‭ ‬بينها‭ ‬12‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 12 مع ارتفاع الاصابات بالحمى النزفية في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 12 مع ارتفاع الاصابات بالحمى النزفية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).