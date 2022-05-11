الإعلام الأمني: مقتل 9 عناصر من داعش بتفجير نفق في كركوك

2022/05/11 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 9 من عناصر داعش الإرهابي بتفجير نفق في جبل كراو شمال غربي محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية أمنية امتازت بالدقة والمهنية العالية تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع لواء المشاة 51 في الفرقة 14 شمال غربي محافظة كركوك، من تفجير نفق في جبل كراو يتحصن بداخله نحو 9 من عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيث تم قتل جميع هذه العناصر الإرهابية خلال هذه العملية."واضافت، أن "القوات الأمنية تمكنت من التعرف على عناصر من بينهم الإرهابي المكنى ابو عمر الذي يعمل ضمن ما تسمى فرقة نهاوند والمجرم الإرهابي الملقب ابو صفية"، مبينة أنه "بحسب المعلومات المتوفرة ان هذه العناصر الإرهابية التي تم ترحيلها الى جهنم وبئس المصير، مشتركة بالتعرض على أحدى نقاط اللواء 96 ضمن الفرقة 14 في شهر نيسان الماضي".وأشارت غلى أن "قواتنا الأمنية البطلة ستواصل جهودها للقضاء على المجاميع الارهابية وتدمير أوكارهم مهما كانت الظروف ولن يثني الأجهزة الأمنية شيء من الوصول الى مخبأهم".

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