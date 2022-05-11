2022/05/11 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يفجر نفقاً يتحصن داخله الدواعش في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يفجر نفقاً يتحصن داخله الدواعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يفجر نفقاً يتحصن داخله الدواعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).