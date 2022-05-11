برشلونة يكتسح سيلتا فيجو بثلاثية وينفرد بوصافة الدوري الإسباني

2022/05/11 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق برشلونة انتصار مريح على ضيفه سيلتا فيجو (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كامب نو، في الجولة 36 من الدوري الإسباني "الليجا".

ودخل برشلونة المباراة في الترتيب الثاني بلائحة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة

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