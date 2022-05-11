شرطة ذي قار تنفي استقالة قائدها سعد حربية

2022/05/11 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء، استقالة قائدها الفريق سعد حربية.

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض صفحات التواصل المغرضة ولغايات دنيئة لزرع الفتنة وأثارة الفوضى داخل المحافظة نبأ أستقالة قائد شرطة محافظة ذي قار".واضافت "من هنا نود أن ننوه ونفي هذا الخبر ونؤكد لكم بأن أبناءكم من القوات الامنية لازلنا مستمرين بعملية فرض القانون والتي غاضت نتائجهامضاجع الفاسدين".

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