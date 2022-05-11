الثروة المجهولة في الصحراء العراقية - جونا صبحي جميل

2022/05/11 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جونا_صبحي_جميل عند الحديث عن ثروات العراق يخطر على بالنا النفط والغاز، فأول معادلة صورية نتخيلها في اذهاننا هي شعلة المصافي وانابيب النفط، وهذا منطقي لأن العراق المصدر الرابع للنفط عالميا فضلاً عن امتلاكه الاحتياط النفطي الخامس والسابع للغاز عالمياً، بعيدا عن النفط والغاز دائما نسمع عن الثروات الكبيرة التي يتمتع بها العراق في مجال المياة والزراعة والموقع الجغرافي المتميز.



هنا الى جانب هذه الثروات في العراق، نتسا ......





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