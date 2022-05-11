تساؤلات (6)المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن الإسلام - موريس صليبا

2022/05/11 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون حقيقة الجهاد؟الإسلام والجهاد توأمان لا ينفصلان.



باستثناء تفسير بعض النصوص اليهوديّة والمسيحيّة بغشّ وحجج خدّاعة، لا بدّ من أن ندرك أنّ الرسالة الجديدة والوحيدة في القرآن لا صلة لها إطلاقا بما هو دينيّ أو وروحيّ، كما يؤمل وينتظر من كتاب يُقال عنه منزل من عند إله، بل من قبل فاتح دمويّ محارب ومدمّر.



ولكن بفضل "التقيّة" يستخدم دجّالو الإسلام كل الحيل الم ......





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