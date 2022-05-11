السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو

2022/05/11 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء الثلاثاء، أسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر مايو/ آيار.

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