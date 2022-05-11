"الأزمة لم تنس".. الغرب يتعهد بـ 6.7 مليار دولار لسوريا

2022/05/11 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد المانحون الدوليون تقديم 6,7 مليار دولار لسوريا التي مزقتها الحرب في مؤتمر في بروكسل، الثلاثاء، مشددين على أن الأزمة "لم تُنسَ" حتى في الوقت الذين تستحوذ فيه الحرب الأوكرانية على اهتمام العالم.

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